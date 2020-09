Santo Stefano d’Aveto: nuovo distaccamento operativo di Radio Club Levante

Da Marco Ferrini, presidente del Radio Club Levante, riceviamo e pubblichiamo

L’unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Aveto, tramite il suo Presidente Giuseppe Tassi, sindaco di Santo Stefano d’Aveto, ha siglato una convenzione per attività di protezione civile con l’associazione Radio Club Levante di Lavagna.

Il nuovo distaccamento operativo RCL disporrà di alcuni locali in comodato d’uso, dotati di segreteria, magazzino attrezzature e bagno. Disporrà inoltre di un fuoristrada Defender con modulo antincendio da 450 litri, ottenuto anch’esso in comodato gratuito dalla Regione.

Le criticità della valle vanno dalle frane alle esondazioni, dai fenomeni nevosi alle alluvioni e agli incendi boschivi, anche se negli anni più recenti i fenomeni incendiari si sono ridotti notevolmente.

Le attività principali del gruppo saranno le presenze al centro Operativo Comunale, le assistenze alla popolazione quando richiesto dai comuni di Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto, le attività di prevenzione e soccorso in caso di calamità, la lotta agli incendi boschivi. In caso di eventi eccezionali

che non potranno essere fronteggiati dalle forze locali, RCL interverrà in supporto con volontari dalla sede principale.

Il gruppo sarà inizialmente formato da 16 i volontari, tutti residenti locali, con a capo squadra Mario Chiesa, storico volontario che vent’anni fa diede alla luce la nascita dell’allora gruppo comunale. Radio Club Levante si occuperà della formazione, dei rapporti con Regione Liguria, degli aspetti organizzativi in genere, della stipula di apposite assicurazioni antinfortunistiche e civili, delle incombenze relative al mantenimento dell’idoneità fisica e formativa dei volontari.

Ad oggi la squadra è così composta: Campomenosi Raffaele, Cuevas Baeza Maximili, Fogacci Giuliano, Fugazzi Fabio, Losini Valentina, Pareti Federico, Pareti Sergio (vice caposquadra), Razzetti Davide, Rossi Simone, Squieri Maurizio, Squieri Pietro, Tomaino Giuseppe, Tosi Simone, Tosi Gimmi, Rossi Roberto e il caposquadra Chiesa Mario che vediamo in foto.