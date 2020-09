‘Santa’: “Ambulatori, ingeneroso parlare di nostro silenzio”

Dall’ufficio stampa del gruppo “Progetto Santa insieme con Voi”, riceviamo e pubblichiamo

Sta prendendo forma la piastra ambulatoriale sita sul tetto della nuova Coop di San Siro.

190 mq di struttura prefabbricata che, per scelta di questa Amministrazione, sostituisce quella di 800 mq che avrebbe dovuto, per accordi stipulati con ASL e Regione Liguria, essere allestita nel vecchio ospedale di via F.lli Arpe.

Negli anni il nostro Gruppo ha combattuto in Consiglio comunale per evitare che la città fosse privata di questo importante presidio sanitario ma, purtroppo, sempre scontrandoci con la cocciuta arroganza di una Giunta che va per la sua strada senza ascoltare i suoi cittadini. Abbiamo fatto tutto da soli, studiando le pratiche e anteponendo sempre il bene della città a qualsiasi strumentalizzazione politica, assolvendo in tutto e per tutto al nostro ruolo di opposizione. Abbiamo ascoltato i sammargheritesi, e le loro esigenze, spiegato nelle sedi istituzionali e sugli organi di stampa le ragioni della città, abbiamo tentato tutto il possibile per evitare questo scempio ed ora, citiamo testualmente quanto apparso ieri su un organo di comunicazione on line, ci sentiamo dire che, sull’argomento, c’è “silenzio anche dall’Opposizione”.

Al di là di ogni polemica, riteniamo inaccettabile un commento del genere, irrispettoso dell’impegno sempre profuso, ingeneroso nei confronti di persone che siedono in Consiglio comunale con l’unico scopo di perseguire il bene dei loro concittadini e, ci sia permesso dirlo, ingiusto per un gruppo di persone che sottraggono tempo a lavoro e famiglia per amore di Santa Margherita Ligure.