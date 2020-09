Regione Liguria compie 50 anni: domani il via alla festa

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Domani, giovedì 1 ottobre, alle 16.00 al Palazzo della Borsa di Genova (Sala delle Grida, via XX Settembre 44) il presidente Giovanni Toti darà il via alla Festa delle Regioni con l’inaugurazione della mostra “Regione Liguria – I nostri primi 50 anni”, realizzata da Consiglio e Giunta regionali in collaborazione con Ansa. Un omaggio alla storia della Liguria attraverso gli eventi più importanti, istituzionali e non solo, che ne hanno caratterizzato l’ultimo mezzo secolo.

Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio e il sindaco Marco Bucci.

A seguire, dibattito sul ruolo delle Regioni con la lectio magistralis di Lorenzo Cuocolo, professore ordinario di Diritto pubblico comparato presso l’Università di Genova, sul tema: “1970-2020 – I nostri primi 50 anni. Il ruolo delle Regioni tra presente e futuro”.