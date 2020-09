RASSEGNA STAMPA. Chiavari, riapre il dormitorio diocesano

Oggi, Mercoledì 30 settembre, auguri a Gerolamo. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: frequentare (rendere abituale la propria presenza o compagnia; essere iscritto e assistere regolarmente alle lezioni; farsi vedere spesso”. Proverbi: ” Il male è ripagato, il bene no”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX: Chiavari: riapre il dormitorio della diocesi con soli sei posti. Salone Nautico: tante le ditte del Levante che vi partecipano. Covid: “Cena di fine estate a Chiavari, altro contagio”; “Guardia alta nelle Rsa”; “Quarantena finita al Liceti”. Spese pazze in Regione: 19 condanne (non definitive) (Commento. Il fatto che più indigna è che alcune di queste persone hanno ancora ruoli e cariche in politica e nelle istituzioni. La credibilità della politica p anche questo).

Sestri Levante: chiusura serale del tunnel per Deiva, causa controlli. Sestri Levante: a Palazzo Cambiaso per celebrare le nozze. Lavagna: minaccia la vicina con una pistola scacciacani e un’accetta. Lavagna: corsi d’acqua, partita la pulizia. Lavagna: bando aperto per il sostegno agli affitti con fondi regionali. Chiavari: bando per ingegneri e istruttori amministrativi. Chiavari; lungo Entella, lavori aggiudicati. Chiavari: bagni pubblici chiusi, appello di una madre di disabile.

Zoagli: parcheggio, sicurezza e costi, incontro tra sindaco e gestori. Rapallo: messa a ricordo di suor Carbone. Rapallo: supersconto Tari ai commercianti colpiti dall’effetto lockdown. Rapallo: delega al Demanio ad Andrea Rizzi. Santa Margherita Ligure: distributore Ip, il giudice chiede una memoria alle parti. Portofino commossa per la morte, avvenuta nella notte di sabato, della 28enne Ginevra Blengino.

Recco: ingombranti, ritiri gratuiti in tre giorni di ottobre.

Lumarzo: scatta la chiusura notturna del traforo del Ferriere per due settimane. San Colombano: giunta formata: a Solari si affianca Queirolo allo sport.