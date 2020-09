Rapallo: si all’acquisto del parcheggio di via Betti

Consiglio comunale a Rapallo. L’approvazione di due regolamenti illustrati da Laura Mastrangelo sul servizio di trasporto scolastico e sul prescuola sono stati approvati all’unanimità; una dichiarazione di Fabio Proietto che ha ringraziato coloro che hanno collaborato con lui nell’incarico al demanio marittimo di cui ha rimesso la delega, sostituito da Andrea Rizzi. Poi la pratica sull’acquisto dalle Ferrovie del posteggio di via Betti per 250.000 euro con gli interventi, oltre che dell’assessore Antonella Aonzo, del collega Franco Parodi, del sindaco Carlo Bagnasco, di Fabio Proietto, Salvatore Alongi e di Isabella De Benedetti, unica rappresentare a rappresentare con capacità, grinta e tatto l’opposizione, che su questa pratica si è astenuta.

Più tormentata la pratica, poi votata all’unanimità, circa l’acquisizione da Arte di un immobile con terreno in via Campi da Tiro. Isabella De Benedetti ha presentato un ordine del giorno in cui chiedeva che Arte investisse i soldi ricavati dalla vendita, sulla manutenzione delle case che gestisce in Rapallo; immobili che necessitano di manutenzione. Il segretario comunale Mario Canessa ha spiegato che l’ordine del giorno era ammissibile. Tra i vari interventi quello del presidente del consiglio Mentore Campodonico che suggeriva le modifiche più opportune all’ordine del giorno e il vicesindaco Pier Giorgio Brigati che ricordava i complessi rapporti tra Comune e Arte. Modificato nel corso di una sospensiva l’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità.

Isabella de Benedetti, foto archivio)