Rapallo: ristorazione e pubblici esercizi, proroga concessione suolo pubblico

Questa mattina la giunta di Rapallo ha approvato la delibera che contiene le ulteriori misure di sostegno alle attività di ristorazione ed ai pubblici esercizi della città concedendo la proroga concessione suolo pubblico sino al 31-12-2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica a Causa del Covid-19.

Verranno così prolungate le concessioni di suolo pubblico ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione ed artigiani alimentari ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 19/05/2020 ad esclusione di quelle che incidono sugli stalli di sosta cittadini, confermando al contempo l’esenzione del pagamento del canone Cosap.

Prevista inoltre la possibilità di valutare eventuali nuove istanze di occupazione suolo pubblico purché non comportino la riduzione degli stalli di sosta cittadini, autorizzabili anch’essi fino al 31/12/2020.

“Un’ulteriore misura di sostegno alle attività commerciali di Rapallo, fortemente penalizzate durante il periodo del lockdown, che speriamo possano cogliere quest’ ulteriore occasione per ampliare la loro capacità ricettiva in sicurezza, sorrette anche da una situazione climatica favorevole considerate le normali temperature miti della nostra bellissima liguria per la maggior parte dell’anno”. dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco.