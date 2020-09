Rapallo: Premio donna, oltre a premiarli, i volumi si pagano

Le finaliste del Premio Rapallo per la donna scrittrice sono: Silvia Ballestra con la “La nuova stagione”, Milano, Bompiani, 2019; Melania G. Mazzucco con “L’architettrice”, Torino Einaudi, 2019; Simona Vinci con “Mai più sola nel bosco”, Venezia, Marsilio, 2019. I tre volumi finalisti dovranno essere sottoposti al giudizio della “giuria popolare”, composta quest’anno da studenti di due scuole secondarie superiori di Rapallo, il liceo classico-linguistico Da Vigo e il liceo scientifico–Istituto tecnico Liceti; “un congruo numero di volumi sarà messo a disposizione di giornalisti (???), addetti stampa ed addetti ai lavori”.

Il Comune però, anzichè chiedere alle case editrici i volumi necessari in omaggio, li ordina ad una libreria la “Cartolibreria Agorà Nuova Zerega, con sede a Rapallo” per la somma di ben 2.652 euro, nonostante il ribasso del 35 per cento sul prezzo di copertina. Altri 4.000 euro sono stanziati per le spese minute richieste dal Premio.