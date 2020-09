Rapallo: le pratiche più importanti approvate in Consiglio (3)

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Presso la sala consiliare del Comune di Rapallo si è svolto questa sera il consiglio comunale, una seduta ricca di pratiche all’ordine del giorno e argomenti di discussione.Tra le più rilevanti di questa sera:-L’approvazione di un nuovo regolamento per il servizio di trasporto​scolastico e del servizio di pre-scuola, un adeguamento volto a rispondere prontamente alle note misure igienico sanitarie e di sicurezza.-

Una variazione di bilancio finalizzata all’acquisizione di un parcheggio sito in Via Betti, attualmente di proprietà ferroviaria. Un parcheggio di particolare rilevanza strategica proprio per la sua vicinanza alla stazione.-

Una variazione di bilancio volta all’acquisizione di un immobile situato presso strada ai campi da tiro che potrebbe essere adibito a struttura di​Protezione​ Civile congiuntamente ai terreni attigui “ex tiro a volo”.-

Approvazione di uno sconto, rispettivamente del50% e del 90%, sulla parte variabile di aliquota TARI per attività economiche rimaste chiuse nel periodo del lockdown e per quelle in difficoltà anche nei periodi successivi.-

Approvazione di una aliquota​IMU allo 0% per chi è residente a Rapallo e debba trasferirsi in una residenza protetta (a condizione che la propria abitazione non sia nel mentre oggetto di locazione o di comodato d’uso).