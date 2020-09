Rapallo: “Chiediamo decoro e sicurezza in stazione”

Dall’ufficio stanpa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Decoro e sicurezza nella stazione ferroviaria, il sindaco Bagnasco chiede la collaborazione di FS e forze dell’ordine

Rapallo, 30 Settembre 2020

Una richiesta di intervento e di collaborazione per ripristinare decoro e sicurezza alla stazione ferroviaria di Rapallo. È l’istanza avanzata stamane dal sindaco Carlo Bagnasco a Ferrovie dello Stato e Forze dell’Ordine a fronte della percezione di degrado e insicurezza segnalata a più riprese da cittadini e turisti.

«Ricevo quotidianamente lamentele per lo stato in cui versano l’interno della stazione e le dirette pertinenze, dove da tempo vivono alcune persone senza fissa dimora che sporcano e recano disturbo a pendolari e turisti – spiega il primo cittadino – Ho già chiesto alla Polizia Municipale, compatibilmente con le altre esigenze di servizio, di monitorare e intervenire; auspico però nella collaborazione di FS, trattandosi di area ferroviaria, e delle forze dell’ordine presenti sul territorio cittadino per far sì che l’immagine turistica della città e la percezione di sicurezza delle persone non abbiano ripercussioni in negativo».