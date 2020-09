Rapallo: Carlo Bagnasco, una giornata da sindaco

Dalla pagina facebook del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco

Mercoledì pomeriggio, dopo un’intensa giornata di appuntamenti a Rapallo, mi trovo come ormai di consueto in città metropolitana di Genova per il coordinamento dei consiglieri delegati in qualità di vicesindaco Metropolitano.

Tra le pratiche all’ordine del giorno, una variazione del bilancio previsionale 2020-2022 e tra gli argomenti di discussione, la situazione della Piscina Ronco e proposte di progetti per il Recovery Fund per la città metropolitana.

Stasera si torna a Rapallo per il Consiglio comunale, dalle 20 potrete guardarlo in diretta da questo link: https://www.comune.rapallo.ge.it/pagina922_consiglio-comunale-diretta-video.html o su Stv, canale 71 del digitale terrestre.