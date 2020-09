Ne: riduzione Tari per le utenza non domestiche

Dal Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

Sono state approvate ieri, 29 Settembre 2020, in Consiglio Comunale le seguenti riduzioni Tari per le Utenze Non Domestiche: per le utenze totalmente sospese si prevede una percentuale di agevolazione del 25% della parte variabile della Tari 2020, per le restanti si prevede una percentuale di agevolazione pari al 15%, in considerazione del fatto che, pur nell’ipotesi di mancata sospensione o di sospensione parziale delle relative attività, le stesse hanno comunque risentito negativamente degli effetti economici legati alla pandemia da Covid-19. La riduzione sarà applicata automaticamente con l’invio della terza rata 2020 (saldo in scadenza 30/12/2020), fermo restando che, per eventuali casi particolari non contemplati dalla deliberazione comunale, si provvederà ad una valutazione individuale dietro specifica richiesta degli utenti.

A tal proposito, va altresì specificato che le Utenze Non Domestiche presenti sul territorio comunale sono state classificate in base al codice Ateco rinvenuto dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate ed inserite nelle tabelle 1A, 1B, 2 e 3 elaborate da Arera a titolo esemplificativo. L’Amministrazione Comunale ha però ritenuto necessario introdurre un’ulteriore tabella 4 in cui inserire le attività in cui i suddetti codici Ateco non erano previsti dalla deliberazione Arera, ma facenti comunque parte di categorie riconducibili a fattispecie agevolate.