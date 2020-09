Influenza: da lunedì vaccinazione a partire dalle fasce a rischio

Dall’ufficio stampa della Regipne Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Dalla prossima settimana inizierà la campagna di vaccinazione antinfluenzale, con un mese di anticipo rispetto agli anni scorsi, per garantire nelle prossime settimane ai soggetti più fragili e maggiormente a rischio, e quindi non a tutti, di potersi vaccinare gratuitamente, evitando, a fronte della presenza di altre patologie pregresse, la possibile commistione o una confusione tra sintomi Covid e sintomi influenzali”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Abbiamo deciso, con una imponente scorta di vaccini, oltre 500mila – ha aggiunto Toti – di cominciare in anticipo la vaccinazione per queste categorie. Poi – ha sottolineato – i vaccini saranno estesi anche alle farmacie ed estesi a tutta la popolazione. Se normalmente in passato la campagna di vaccinazione iniziava a novembre, quest’anno abbiamo deciso di iniziare il 5 ottobre per garantire un’ulteriore protezione alla nostra cittadinanza”.