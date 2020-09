Cogorno: emergenza Covid, come riparte lo sport

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

La sera di martedì 29 settembre, presso l’oratorio della Basilica dei Fieschi di San Salvatore, si è tenuta una partecipata riunione sulla sicurezza legata all’imminente ripartenza sportiva durante il periodo di emergenza sanitaria per Covid-19. Ad illustrare le diverse dinamiche, il Dott. Attilio Smeraldi, medico specialista di medicina dello sport. L’incontro è stato organizzato dalla Società Villaggio Calcio in collaborazione con il Comune di Cogorno.

Hanno partecipato i dirigenti di tutte le società sportive impegnate nel campo sportivo comunale San Martino e per il Comune, il consigliere delegato allo sport, Luca “Beo” Torrente, che ha colto l’occasione per fare il punto della situazione: “Siamo orgogliosi di questo incontro che conferma l’attenzione che come amministrazione stiamo dando allo sport anche dal profilo educativo – ha detto Torrente -. Questi incontri aumentano la resilienza delle persone e la convivenza con questo maledetto virus. Ringraziamo la società Villaggio Calcio di aver allargato questo incontro a tutte le società sportive che gravitano nell’impianto San Martino e Don Maurizio Prandi per la disponibilità dell’oratorio per un tema così importante”.

A breve a Cogorno, sarà firmata un’ordinanza che ordinerà l’utilizzo obbligatorio ad allenatori, dirigenti, accompagnatori, sostenitori e agli atleti (non impegnati in attività sportiva) di indossare le protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto ed in presenza della distanza interpersonale: “Limitando, inoltre, ove possibile, momenti di assembramento nelle eventuali pause durante le attività di allenamento tra gli atleti e favorendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Questa ordinanza è frutto del continuo confronto che questa amministrazione ha con tutte le società del territorio, con diverse riunioni effettuate, per preservare ancor di più la salute di tutti i nostri cittadini, vista anche l’imminente partenza dei campionati sportivi dilettantistici”.