Cogorno: chiusura banca Carige, dichiarazione del Comune

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

“Abbiamo appreso solamente ieri, martedì 29 settembre, quanto comunicato da Banca Carige di voler chiudere la storica filiale di San Salvatore di Cogorno – commenta il vicesindaco di Cogorno, Enrica Sommariva, insieme a tutta l’amministrazione comunale -. Una decisione dell’istituto di credito che ci è arrivata all’improvviso e di cui prendiamo atto con grande dispiacere. Come amministrazione comunale, avremmo preferito poter capire meglio questa scelta, e tutte le problematiche inerenti a questa decisione e, magari, discuterne per cercare di trovare insieme una soluzione. Essendo il nostro territorio una porta d’ingresso alle quattro vallate limitrofe, auspichiamo che i vertici di Carige ripensino a questa decisione. Nonostante la chiusura, comunque, il nostro comune, resta una zona importante e strategica per questo tipo di servizi: oltre alla sede del Banco BPM, nei pressi del palazzo comunale rimane sempre attivo l’ufficio postale con servizio bancomat di San Salvatore di Cogorno, e continueremo a difendere a Cogorno Alto, il nostro secondo ufficio postale, servizio strategico per il rilancio della nostra collina”.