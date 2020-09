Chiavari: Unitalsi propone una piantina d’ulivo per la 19^ Giornata Nazionale

Da Lorenzo Gambéro, presidente Unitalsi Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Sabato 3 e domenica 4 ottobre, l’Unitalsi Ligure celebra la 19ª edizione della Giornata Nazionale, proponendo una “piantina d’ulivo”, simbolo di pace e fratellanza. Il ricavato delle offerte sarà utilizzato per sostenere l’attività istituzionale e i numerosi progetti di solidarietà in cui l’associazione è impegnata quotidianamente sull’intero territorio nazionale al servizio delle persone più deboli, grazie al costante e generoso impegno dei propri soci che non si è fermato durante il lockdown ma ha proseguito le numerose attività.

Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, i volontari non potranno essere nelle piazze ma la vendita delle piantine avverrà presso la sede Unitalsi di Chiavari in Via Assarotti 1Q al martedì e sabato dalle 9,30 alle 11,30 e al giovedì dalle 15,30 alle 17,30 oppure telefonando al numero 3349569079 con servizio di consegna a domicilio.