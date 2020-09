Dopo una denuncia querela sporta da un amministratore di un condominio sito in una vicina località di Chiavari, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “furto aggravato” un albanese di 33 anni, gravato di pregiudizi di polizia. Il predetto, come accertato, lo scorso mese di luglio, manometteva il proprio contatore, allacciando la propria utenza ad una presa del condominio.