Chiavari: covid, nessun contagio e tre guariti, tra cui un 92enne

Riguardo al covid oggi a Chiavari solo buone notizie, Nessun contagio e soprattutto tre nuovi guariti tra cui – a quanto pare – un noto e stimato personaggio 92enne che aveva contratto il contagio durante un viaggio in Russia; non solo una buona notizia, ma un auspicio per la città.

Il sindaco Marco Di Capua dice: “Oggi solo buone notizie.

Rispetto a ieri abbiamo 3 guarigioni e nessun nuovo malato.

Pertanto, le persone contagiate attualmente a Chiavari scendono da 13 a 10.

Nessuna di queste è ricoverata in ospedale. Le persone in sorveglianza attiva scendono a 16, 10 per rientro dall’estero e 6 per contatti con persone positive. Nessun allarmismo, ma dobbiamo prestare massima attenzione e mettere in atto ogni misura precauzionale nell’interesse della salute pubblica”.