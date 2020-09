Camogli: venerdì “Ferrari in tour” in via della Repubblica

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

“Ferrari in tour” tra Camogli, Sestri Levante e la “Parma-Poggio di Berceto”,

storico percorso voluto da Enzo Ferrari 101 anni orsono quando, poco più che ventenne, scelse la gara Parma-Berceto come esordio nel mondo delle

competizioni.

L’evento, curato dall’agenzia Foxite, vedrà le “Rosse” darsi appuntamento a

Camogli venerdì 2 ottobre, a partire dalle 15.00 in via della Repubblica: una nota di colore per chiudere una stagione che, nonostante le difficoltà, ha visto la nostra città al centro di tanti eventi culturali di successo. Anche le “Supercar del Cavallino Rosso”, infatti, prima di affrontare le dolci colline dell’Appennino, hanno scelto Camogli, il suo mare e i suoi incantevoli panorami.