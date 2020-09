Atp: display contapersone già attivi nel Tigullio

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

Monitoraggio costante del rispetto delle norme anti Covid, la presenza di

steward a disposizione dei passeggeri per dare informazioni e l’avvio

sulle linee a maggiore frequenza e densità di un sistema conta passeggeri

che informa le persone sul numero di posti disponibili a bordo. Per

rispondere alla necessità di offrire un servizio adeguato e rispettoso dei

protocolli di sicurezza, Atp Esercizio ha avviato, in questi giorni, una

serie di iniziative; alcune delle quali anche originali come il sistema

contapersone che permette, attraverso il display luminoso del bus, di

conoscere in ogni momento il numero di persone che possono salire a bordo.

I primi bus con display contapersone sono già attivi nel Tigullio. “E’ una

modalità che sta funzionando bene – dice Andrea Geminiani, coordinatore

generale di Atp – sulla questione dei numeri voglio ricordare che il

protocollo deciso a livello nazionale prevede l’occupazione dell’80 per

cento dei posti a bordo. Questo significa che se un bus ha una capienza di

100 persone, la quota limite è di 80″. Fino a oggi i casi di bus troppo

pieni sono stati una ventina. Del resto a confermare che il numero di

viaggiatori resta limitato, è un dato statistico: rispetto allo stesso

periodo di un anno fa, gli incassi da vendita di biglietti e abbonamenti

sono ridotti del 50 per cento. Sempre in questi giorni sono attivi alcuni

steward che si occupano di informare chi viaggia e invitare, nel caso, a

indossare le mascherine.

Sul fronte del servizio legato alla scuola, la situazione resterà comunque complicata fino a quando non ci saranno orari definitivi: “Purtroppo abbiamo tante scuole che ogni giorno modifica gli orari di entrata e di uscita da scuola, rendendo di fatto impossibile una programmazione. L’auspicio è che questa fase possa concludersi al più presto”. Attualmente, infatti, in molti casi gli studenti lasciano i rispettivi istituti intorno alle 11.15, dopo poche ore di attività didattica. Le tratte maggiormente interessate dal sovraffollamento, dove Atp ha inserito corse di riserva, sono le linee 4, 98 e 5 tra Sestri levante e Chiavari. In qualche occasione bus di riserva sono stati utilizzati anche sulla linea 15 della Fontanabuona e tra Recco e Genova.