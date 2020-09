‘Santa’: “Ecco la nuova piastra ambulatoriale”

Un lettore ci invia la fotografia della “piastra ambulatoriale” che si sta realizzando sul tetto della nuova Coop di Santa Margherita Ligure e che definisce “un angusto prefabbricato tipo Autostrade; immaginatevi col freddo quando piove in inverno o quando in piena estate ci sarà la coda e bisognerà stare senza protezione alla mercé degli agenti atmosferici”.

La foto sta girando da giorni sui social e ha scatenato commenti durissimi.

Non stupisce neppure che il Comune con il suo ufficio stampa non sia in grado di spiegare e anticipare le critiche; né che certi media non ne diano notizia. Per altro silenzio anche dall’opposizione che pure avrebbe potuto sottolineare come questa piastra, se tale è perché lascia increduli, sia comparsa solo dopo l’approvazione della futura destinazione dell’ex ospedale.