San Martino: pronto soccorso operativo dopo i 2 casi covid

Dall’ufficio stampa dell’Ospedale Policlinico San Martino riceviamo e pubblichiamo

E’ regolarmente operativo e sicuro il Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. A seguito del riscontro di due casi di positività tra il personale, la Direzione Sanitaria ha immediatamente attivato tutte le misure di sicurezza, come da prassi. La Medicina del Lavoro ha fatto scattare le procedure per sottoporre a tampone i professionisti venuti a contatto con i due positivi. Il tracciamento è stato rapido ed efficace, secondo le prime indagini interne, il contagio sarebbe avvenuto in un contesto esterno all’Ospedale.

L’attività del Pronto Soccorso non è stata minimamente inficiata da quanto accaduto. L’Ospedale e il Pronto soccorso sono quindi operativi e sicuri per prestare le cure necessarie a tutti i pazienti che ne avessero bisogno.