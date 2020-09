Recco: pulizia delle strade, il cronoprogramma di ottobre

Dallo staff del Sindaco di Recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Da venerdì 2 ottobre in via Polanesi, dalle ore 8 fino al termine delle operazioni, sarà vietata la sosta con rimozione forzata per avviare lo spazzamento meccanizzato e sfalcio delle cunette. La limitazione è stata disposta per consentire ad Amiu gli interventi di pulizia che dal prossimo venerdì, e fino al 30 ottobre, interesseranno il territorio cittadino con il seguente cronoprogramma:

– 2 ottobre – via Polanesi dal piazzale escluso sino al confine con il comune di Sori ( Rio Bacciario)

– 7 ottobre – via Speroni da intersezione con Via Roma fino alla piazzetta di fronte a Via Privata Mimosa

– 9 ottobre – via Ansaldo

– 14 ottobre – via Vastato

– 16 ottobre – via Speroni dalla piazzetta di fronte a Via Privata Mimosa alla congiunzione con Via NS Del Fulmine (compresa Via Santagata)

– 21 ottobre – via Vecchia Vastato

– 23 ottobre – via Colombo – via Cavour

– 28 ottobre – via dei Fieschi

– 30 ottobre – piazzale Cile

“Per consentire un efficiente e ottimale servizio di spazzamento meccanizzato, contiamo molto sulla collaborazione dei cittadini perché liberino le strade per permettere interventi rapidi ed efficaci” dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.

Il settore manutenzione e sicurezza è incaricato per la collocazione della regolare segnaletica stradale mobile di divieto di sosta, che sarà effettuata 48 ore prima dell’inizio degli interventi.