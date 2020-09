RASSEGNA STAMPA. Contagi Covid in aumento

Oggi, martedì 29 settembre, auguri a Michele. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: chalet (piccola costruzione destinata ad alloggio temporaneo o a meta da gite in siti turistici). Proverbi: “Chi ha in bocca fiele, non può sputare miele”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: “Contagi boom a Chiavari tra cui un’operatrice del Torriglia”; “Rapallo, montate le tensostrutture davanti alle scuole”; “Rapallo: in palestra su appuntamento”; “Hotel effetto Svizzera, cancellate 2.000 prenotazioni in pochi giorni”.

Moneglia: pennelli o reef subacquo, si confrontano i progetti. Riva Trigoso: la mareggiata amplia la spiaggia di Renà. Sestri Levante: l’ultimo saluto a Boccoleri. Lavagna: l’Agorà spegne sei candeline. Chiavari: in Consiglio comunale tre nuovi gruppi, Di Capua non aderisce a nessuna. Chiavari importa e assimila da Sestri Levante l’esperienza della Nassa. Chiavari: ponte sul Rupinaro, affidati i i lavori.

Zoagli: insediato il nuovo segretario comunale. Rapallo: fondi europei, incontro con Anci.

Camogli: testata del molo da consolidare. Recco: furgone a fuoco. Uscio: scende in un dirupo, salvato fungaiolo ottantenne.

Neirone: una mascherina alla sagoma di Dante. San Colombano: oggi la sindaca svela la giunta. Santo Stefano d’Aveto: i tre ragazzi dispersi saranno multati.