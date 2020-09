Rapallo: video-sicurezza area di Montepegli

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Obiettivo primario del Sindaco e dell’amministrazione comunale è la sicurezza dei cittadini.

Per questo motivo, nei mesi scorsi, il comando di Polizia Municipale, diretto dal Comandante Fabio Lanata, insieme all’assessore con incarico alla sicurezza e viabilità Franco Parodi, ha pianificato una serie di interventi di ampliamento al già strutturato sistema di videosorveglianza del Comune di Rapallo che presto verranno portati a termine.

Il piano di sicurezza prevede la sorveglianza dei varchi di ingresso e di uscita della Città di Rapallo ai confini con gli altri territori e all’interno delle frazioni.

In questi giorni sono in corso di installazione infatti le telecamere di sicurezza nella zona di Montepegli sia nell’area di Via di Landea che di via San Pietro all’altezza Ponte della Vittoria.

Presenti alle operazioni di messa in opera il consigliere comunale con incarico alle frazioni Fabio Proietto e il consigliere del comitato Montepegli Maurizio Vetrugno.

“Continuiamo a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini in tutte le zone della città dal centro storico alle frazioni. Rapallo vanta un territorio collinare esteso e difficile da presidiare che merita tutta la nostra attenzione e cura che in questo modo viene tutelato anche dall’ indiscriminato abbandono di rifiuti ingombranti ” dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco.