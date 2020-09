Rapallo: mercato del giovedì con traffico aperto sul lungomare

ee persone hanno paura di essere contagiati dal covid. Una delle prime misure è quella di evitare i mezzi di trasporto pubblico. Va sa sé che aumenta il traffico privato. Un problema per i Comuni che hanno una circolazione già critica. Rapallo è tra questi e il giovedì mattina diventa un lusso chiudere alla circolazione il lungomare per far posto al mercato settimanale. Così da giovedì le bancarelle del mercato troveranno una sistemazione nuova che permette però l’utilizzo del lungomare ai veicoli. La pratica, votata in giunta, è stata seguita in particolare dal sindaco Carlo Bagnasco, dall’assessore Franco Parodi e dal comandante della polizia municipale Fabio Arata.