Rapallo: conferita la delega al demanio al consigliere Rizzi

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina il Sindaco Carlo Bagnasco ha conferito l’incarico al Demanio al consigliere comunale Andrea Rizzi.

Andrea Rizzi, classe 1977, è un affermato geometra di Rapallo, da molti anni infatti conduce da libero professionista il proprio studio.

Tra gli appuntamenti e le questioni che attendono il consigliere già a partire dai prossimi giorni, un incontro con l’associazione dei balneari, il bilanciamento tra spiagge libere e attrezzate, il ripascimento del litorale e i lavori di dragaggio del golfo, un’opera che tra i vantaggi principali vedrà la possibilità di realizzare una spiaggia di grandi dimensioni nella zona del Lungomare.

“Andrea Rizzi è un professionista competente, un tecnico molto preparato che ha dato prova di grande impegno e perseveranza in tutte le pratiche che ha seguito, spesso molto complesse e delicate – dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco – di lui ho massima stima professionale e umana, lo ringrazio per aver dato la sua disponibilità e sono certo che rappresenterà un valore aggiunto per la nostra squadra”.