Rapallo: commercio, importanti riduzioni della Tari 2020

La stragrande maggioranza delle attività commerciali cittadine – circa il 90 per cento – potrà fruire di importanti riduzioni sulla Tari per il 2020. E’ quanto previsto dalla pratica che verrà portata ad approvazione nel consiglio comunale convocato per domani, mercoledì 30 settembre.

In sintesi, per le attività economiche rimaste chiuse nel periodo del lockdown, l’amministrazione comunale ha previsto uno sconto del 50 per cento sulla parte variabile dell’aliquota. Non è tutto: per i settori colpiti in maniera ancora più pesante dalla crisi dovuta alla pandemia da Covid-19 (alberghi con o senza ristorazione, negozi di abbigliamento e calzature, di tende e filati ed antiquariato) è stabilita un’ulteriore riduzione del 40 per cento sulla quota variabile della Tari.

È possibile pagare la prima rata entro il 21 ottobre (scadenza precedentemente posticipata per andare incontro alle esigenze dei contribuenti) e la seconda entro la scadenza del 2 dicembre, oppure pagare in un’unica soluzione entro il 2 dicembre.

Novità importanti anche per quanto riguarda le aliquote Imu 2020, altra pratica inserita all’ordine del giorno della prossima seduta consiliare. La più rilevante: l’aliquota allo 0 per cento per chi è residente a Rapallo e debba trasferirsi in una residenza protetta (a condizione che la propria abitazione non sia nel mentre oggetto di locazione o di comodato d’uso). Restano invariate rispetto al 2019 aliquote e agevolazioni, in linea con l’intento dell’amministrazione comunale di non incidere ulteriormente sui contribuenti.

«Ci siamo impegnati al massimo per dare una risposta precisa, puntuale e concreta ai contribuenti, in particolar modo alle categorie maggiormente colpiti dalla crisi provocata dall’emergenza da Coronavirus – sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco – Ringrazio il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico, che ha supportato egregiamente l’ottimo lavoro dell’assessore al Bilancio Antonella Aonzo, nonché gli uffici competenti per aver individuato le modalità più idonee per andare incontro ai cittadini in questo momento particolarmente delicato».