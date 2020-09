Rapallo: “Amministrazione troppo ‘leggera’, siamo preoccupati”

Dal Partito Democratico di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Le news da piazza delle Nazioni:

Vista la maggiore richiesta di “casette con giardino” dagli uffici preposti studieranno gli idonei strumenti per provvedere

Riunione importante per predisporre progetti idonei alla richiesta di fondi europei

Il consigliere Proietto ha rimesso la delega al demanio, conservando quelle all’ambiente e alle frazioni. ( di che cosa si occupa l’ambiente?) La delega al demanio è stata affidata al geom. Rizzi che si occuperà quindi di spazzatura e aree pubbliche.

Come PD siamo preoccupati per l’approccio “leggiadro” nell’affrontare temi così importanti e complessi.

La stessa modalità usata per il depuratore, per i lavori nel S.Francesco e tutti gli altri lavori iniziati e non ancora portati a termine per varie cause “non prevedibili”….