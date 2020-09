Pieve Ligure: filiale Carige chiusa dal 23 novembre

Dall’ufficio stampa del Comune di Pieve Ligure riceviamo e pubblichiamo

Stamattina, dalla stampa, molti cittadini pievesi hanno appreso che la filiale della Banca Carige di Pieve Ligure chiuderà il prossimo 23 novembre.

La succursale della Banca genovese è storicamente insediata in piazza Ferdinando d’Amato, in un immobile ristrutturato proprio per ospitare un ufficio di questo tipo. I cittadini pievesi hanno sempre dimostrato affetto per la Banca Carige e, anche durante i tempi bui che la stessa ha passato, non hanno mai fatto venire meno la loro vicinanza.

“Stamattina, intorno alle 8 e 30, ho risposto alla telefonata di un numero che non conoscevo – dichiara il Sindaco Adolfo Olcese – e ho appreso da un rappresentante di Carige che la filiale di Pieve sarebbe stata chiusa a partire dal 23 novembre. Devo dire che la notizia, proprio in quanto apparsa prima sui giornali, assomiglia molto a una lettera di licenziamento inviata di venerdì. L’Amministrazione farà tutto il possibile affinché Carige riveda la sua decisione, fatto che appare però piuttosto difficile in quanto l’intervento di chiusura è parte di piano di ristrutturazione molto più ampio, come appunto illustrato dalle fonti di stampa: in caso la decisione sia confermata, cercheremo comunque di trovare alternative utili per i cittadini e per il nostro territorio”.