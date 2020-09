Lettere/ “Autobus affollati in orario scolastico”

A firma Claudio Toso riceviamo e pubblichiamo

Da alcuni giorni stiamo inviando mail ai vari uffici della Città metropolitana, Regione e Atp al fine di segnalare che gli autobus che coprono la tratta indicata in oggetto nell’orario scolastico sia in entrata che in uscita sono talmente affollati, che gli studenti sono stipati come sardine. tanto da non riuscire neppure a raggiungere le obliteratrici e spesso obbligati a restare appoggiati alle porte mentre il bus è in movimento.. e tale situazione perdura per l’intera durata del tragitto, quindi ben oltre i canonici 15 minuti in cui atp ritiene di poter considerare non a rischio la permanenza. Quindi la mia domanda è a cosa serve fare stare i ragazzi a scuola 4/5 ore con mascherine e ogni tipo di restrizione, se poi per arrivare a scuola e tornare a casa devono restare oltre un ora stipati senza poter mantenere il distanziamento tanto declamato? Vorrei sapere quali iniziative Regione Liguria ha intrapreso per risolvere il problema, atteso che i vertici dell’istituzione dovrebbero essere a conoscenza di tale problematica e nel caso fossero allo scuro di quanto accade fare in modo che ne siano informati. Non credo questa situazione sia un problema trascurabile, ma tutti gli enti fino ad ora interessati oltre a non rispondere alle richieste fatte sembrano farsi scudo dietro al solito scarica barile della competenza, quella qualità che manca evidentemente ai vertici dell’azienda dei trasporti a cui il problema era evidente ben prima della pandemia.