Lavagna: sostegno all’affitto, bando attivo dal 1 ottobre

Dalla pagina facebook del Comune di Lavagna

A partire dal 1 ottobre sarà attivo il bando per il sostegno alle locazioni con scadenza il 20 ottobre 2020.

L’amministrazione comunale ha incrementato il contributo del Fondo Regionale con la somma di 20 mila euro per venire incontro alle famiglie lavagnesi in stato di necessità.

La modulistica per accedere al contributo e i relativi requisiti definiti dal bando saranno scaricabili dal sito ufficiale del Comune di Lavagna nel periodo dal 1 al 20 ottobre.

La domanda compilata potrà essere inviata via email all’indirizzo protocollo@comune.lavagna.ge.it o tramite pec a postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it , consegnata all’Ufficio protocollo a partire dal 5 ottobre dalle 9 alle 12 o a mezzo raccomandata a/r.

Ulteriori informazioni circa orari di apertura dell’ufficio, modalità di accesso e orari per consulenza e informazioni sono indicate sul sito del Comune e sulla guida alla compilazione.