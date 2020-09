Lavagna: minaccia anziana con pisola e accetta, denunciato

Dopo una denuncia querela sporta da un’anziana donna di Lavagna, i Carabinieri della locale Stazione, dopo i relativi accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “minaccia aggravata e detenzione abusiva di munizioni” un cittadino uruguaiano di 57 anni, gravato da pregiudizi di polizia. Lo straniero, nei giorni scorsi, per motivi di vicinato, minacciava di morte brandendo una pistola e un’accetta l’anziana. Gli operanti, a seguito di una perquisizione domiciliare, rinvenivano e sequestravano una rivoltella scacciacani privo di tappo rosso, con tre cartucce a salve esplose e 10 cartucce per fucile da caccia.