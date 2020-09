Concerti: Andrea Bacchetti: su Rai 5 con Naoya Nischimura

Dalla segreteria di Andrea Bacchetti riceviamo e pubblichiamo

La Rai, dopo aver recentemente ri-trasmesso su Radio3 il recente concerto di Andrea Bacchetti (Mozart) nella Cappella Paolina del Quirinale, con il Quintetto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, trasmetterà su Rai 5 sabato prossimo 3 ottobre alle ore 8.10 – con replica alle ore 19.45 – il suo concerto registrato live dalla NHK Television dalla Munetsugu Hall di Nagoya (Giappone) con il violinista Naoya Nischimura (konzertmeister Frankfurt Symphony Orchestra).

In programma musiche di Corelli, Beethoven, De Falla, Ravel, Saint-Saens, Paganini e Bazzini. Si tratta di uno dei concerti registrati in occasione della tournèe che Andrea Bacchetti ha fatto in Giappone nel giugno 2019. Il programma, molto bello, ha particolarmente entusiasmato il pubblico che ha riempito il teatro.

Il link di Rai 5 per ulteriori dettagli: https://www.raiplay.it/guidatv?channel=rai-5&date=03-10-2020

I prossimi concerti di Bacchetti: a Belluno (Teatro Giovanni XXIII) e Milano (Sala Verdi – Serate Musicali) con il Nuovo Trio Italiano.