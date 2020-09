Chiavari raccoglie le idee e le proposte di un centinaio di ragazzi

Da nassa Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Sabato 26 settembre al parco Talassano di Chiavari (viale Millo) si è svolto il World Cafè organizzato da Nassa Chiavari. L’evento ha permesso a un centinaio di ragazzi provenienti dal Tigullio orientale di far sentire la propria voce, con proposte per migliorare la città e il territorio. Il World Cafè si è svolto con un metodo di “brainstorming”, guidando i ragazzi con tre macro-categorie (“Arte Cultura e Sbulacchi”, “Valorizzazione del tTrritorio”, “Studio, Formazione e Lavoro”), è stato raccolto il maggior numero possibile di idee riguardanti la città di Chiavari e i suoi dintorni. Il tutto mantenendo un clima allegro e conviviale per tutti i partecipanti. Naturalmente nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Nassa Chiavari è un progetto nato nel maggio 2020 dalla voglia di alcuni ragazzi del Tigullio orientale di dare vita a una realtà stimolante e inclusiva per la fascia di età dei giovani e giovanissimi che fanno di Chiavari il loro punto di riferimento.

Nassa Chiavari nasce, inoltre, da una stretta collaborazione con i ragazzi di Nassa Sestri, grande punto d’appoggio nei primi mesi di vita del progetto chiavarese e di costante cooperazione reciproca.

Nassa è un progetto assolutamente privo di ogni connotazione religiosa, partitica o politica. Dal carattere totalmente orizzontale è aperta a chiunque voglia mettersi in gioco, senza obblighi di continuità o vincoli di alcun genere.

Lo scopo principale del progetto è quello di realizzare, o perlomeno dare voce, alle necessità dei giovani, interfacciandosi con le varie realtà già presenti sul territorio.

La Nassa fa della sua apertura e della variegatura di competenze dei suoi componenti il suo maggiore punto di forza. Le decisioni vengono prese sempre in maniera collegiale e secondo il sistema del consenso: tutti devono essere d’accordo o dare il loro assenso circa qualsiasi questione.

Con questi obiettivi ben in mente, uno tra gli scopi principali e più apprezzati e quello della costruzione di una rete solida e un contesto divertente per tutti i ragazzi che partecipano al progetto.

Nassa Chiavari ringrazia il parco Talassano che ha ospitato l’evento di sabato sera, il Centro Giovani Chiavari e la parrocchia di S. Giacomo di Rupinaro che hanno messo a disposizione alcune strumentazioni. Un ringraziamento anche ad Antonio Lo Piparo che ha scattato le foto durante la serata.