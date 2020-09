Chiavari: covid, oggi un solo contagio in più; una straniera

Marco Di Capua, sindaco di Chiavari, aggiorna sui dati covid odierni che registrano un solo nuovo contagio.

Dice di Capua: “Rispetto a ieri abbiamo 1 persona positiva in più.

Pertanto, le persone contagiate attualmente a Chiavari salgono da 12 a 13.

Una di queste persone è stata ricoverata in via precauzionale in ospedale sabato sera ma dovrebbe essere dimessa a breve. La nuova persona ammalata è una cittadina straniera. Le persone in sorveglianza attiva sono 19, 10 per rientro dall’estero e 9 per contatti con persone positive.

È necessario non abbassare la guardia e rispettare le norme anti contagio: utilizzare la mascherina in tutti i casi indicati da apposita ordinanza comunale, mantenere il distanziamento interpersonale e lavarsi spesso le mani. Nessun allarmismo, ma dobbiamo prestare massima attenzione e mettere in atto ogni misura precauzionale nell’interesse della salute pubblica”.