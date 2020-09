Carasco sistema i cimiteri, in vista del 2 Novembre

Si avvicina il 2 Novembre, giornata dedicata ai defunti. Carasco ha sei cimiteri (Capoluogo e cinque nella frazioni di Rivarola, Paggi, San Pietro di Sturla, Santa Maria di Sturla e Graveglia). La giunta con una delibera si preccupa di garantire, con una proroga tecnica, il servizio di illuminazione votiva gestito dall’ Olv s.r.l. di Empoli.

Gli impianti in discreto stato di manutenzione hanno comunque necessità di interventi di manutenzione ordinaria e di riqualificazione con l’integrazione in tutti i cimiteri di una illuminazione di servizio ai vialetti di accesso. Il valore della concessione è fissato in 38.250 euro oltre l’Iva per i prossimi 5 anni

La delibera che comprene anche le tariffe per le singole lampade votive è pubblicata integralmente sull’Albo pretorio del Comune.