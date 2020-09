Camogli: nuovi regolamenti in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Camogli è convocato per mercoledì 30 settembre alle 21 con il seguente ordine del giorno

1 Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente

2 Documento unico di programmazione economica (Dup) periodo 2021-2023. Discussione e conseguente deliberazione

3 Approvazione regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria (Imu)

4 Approvazione regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari)

5 Approvazione Regolamento generale delle Entrate

6 Approvazione del regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali

7 Approvazione del nuovo regolamento della civica biblioteca “Niccolò Cuneo”

8 Interpellanza del consigliere comunale Agostino Bozzo “Richiesta di prendere in considerazione le osservazioni descritte in merito alle differenze nello svolgimento delle mansioni tra la biglietteria della stazione ferroviaria e l’ufficio della Pro Loco”

9 Interpellanza del consigliere comunale Claudio Giovanni Pompei “Richiesta di una verifica della condizione delle grate per lo scorrimento dell’acqua in via Castagneto Seià e del loro riposizionamento sul manto stradale per favorire la viabilità in sicurezza”.