Turisti francesi: covid, Toti e Cirio scrivono a Di Maio

. Lunga telefonata questo pomeriggio tra il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. All’ordine del giorno del colloquio la situazione che riguarda l’andamento epidemiologico della Francia per cui il governatore piemontese aveva chiesto al presidente Toti di considerare una possibile chiusura dei confini. I due governatori invieranno nelle prossime ore una lettera congiunta al premier Conte e ai ministri Di Maio e Speranza per valutare la situazione alla luce dell’escalation di contagi nello stato confinante.

Toti e Cirio si incontreranno nei prossimi giorni, in occasione del Salone Nautico di Genova che prenderà il via giovedì 1 ottobre e per la Festa dei 50 anni delle Regioni, nello stesso giorno, organizzata da Regione Liguria. Saranno i due momenti in cui verranno approfonditi questi temi.