Sori: David Riondino apre la stagione teatrale

Teatro Comunale di Sori (Genova), ore 21

SoriTeatro stagione2020/2021

Capitani coraggiosi

Il corsaro nero

dal romanzo di Emilio Salgari

David Riondino

Alla fisarmonica Gian Luca Campi

Progetto e regia Sergio Maifredi

Produzione Teatro Pubblico Ligure

Bus navetta gratuito A/R da Genova, Bogliasco, Recco, Pieve e Camogli

Sarà David Riondino a inaugurare la Stagione 2020/2021 di Soriteatro, la sesta di Teatro Pubblico Ligure al Teatro di Sori (Genova) con la direzione artistica di Sergio Maifredi, con lo spettacolo Il corsaro nero tratto dall’omonimo romanzo di Emilio Salgari che fa parte del progetto Capitani coraggiosi, dedicato alla grande letteratura di mare, uno dei filoni portanti del cartellone. Va in scena giovedì 1 ottobre alle ore 21 a Sori, dopo un’altra esibizione di David Riondino, questa volta al Palazzo Reale di Genova, dove Riondino alle ore 16 racconterà La peste “genovese” del 1348 nel Decameron di Giovanni Boccaccio, nell’ambito della XIII edizione dei “Dialoghi sulla rappresentazione”, dedicati quest’anno a “La peste da Omero al Covid”. Si incrociano nella stessa giornata le due iniziative di Teatro Pubblico Ligure, tenute insieme dall’unica riflessione sui tempi che stiamo vivendo: da una parte l’epidemia e le dinamiche che da sempre si verificano, molto simili nonostante il passare dei secoli, nelle società che ne sono coinvolte; dall’altra la necessità di agire con coraggio per tenere vive cultura e socialità. Per quanto riguarda Palazzo Reale, è consigliata la prenotazione scrivendo a info@teatropubblicoligure.it o al numero 348 8706237. Il costo del biglietto per l’ingresso al Museo di Palazzo Reale è di 4 euro. Per quanto riguarda Soriteatro, è attivo il bus navetta gratuito della linea Atp, offerto da Teatro Pubblico Ligure, che porterà gli spettatori a Sori da Genova e Camogli (e ritorno) con soste nelle città intermedie e arrivo davanti al Teatro di Sori.

SoriTeatro – Giovedì 1 ottobre alle ore 21 la Stagione 2020/2021 di Soriteatro si inaugura con David Riondino interprete de Il corsaro nero, il primo capitolo del progetto Capitani coraggiosi, ideato da Sergio Maifredi per celebrare la grande letteratura di mare e il coraggio dei grandi avventurieri. Prodotto da Teatro Pubblico Ligure con la regia dello stesso Maifredi, lo spettacolo è tratto dall’omonimo romanzo di Emilio Salgari e narra le vicende del Cavaliere di Roccabruna, Signore di Ventimiglia. Pallido, sempre vestito di nero, divenuto corsaro per vendicare i fratelli uccisi a tradimento dal duca Wan Guld, al soldo degli spagnoli, è uno dei personaggi più celebri del romanzo d’avventura italiano. Abbordaggi, battaglie, duelli, ma anche l’amore che colpisce in modo inaspettato. Riondino lo restituisce come una ballata, un racconto da ascoltare a voce alta, una saga fantastica.

Biglietti Sori – Il Teatro Comunale di Sori è in via Combattenti Alleati 4 (0185 700681). I biglietti si possono prenotare anche telefonando alla Pro Loco di Sori (0185 700681), alla Pro Loco di Recco (0185 722440), alla Pro Loco di Bogliasco (010 3470429), alla Pro Loco di Camogli (0185 771066), on line su Happyticket e su www.genovateatro.it. Il prezzo del biglietto singolo, su libera scelta dello spettatore, è 15 euro intero, 12 euro ridotto, 20 euro Sostenitore, 50 euro Mecenate. Chi è in possesso della card “Abbonamento al buio” può acquistare i biglietti per i singoli spettacoli e per qualsiasi posto scegliendo liberamente tra le seguenti tariffe: 2 euro (Spettatore Iros), 10 euro (Amico), 20 euro (Sostenitore) 50 euro (Mecenate). Lo spettacolo di Ascanio Celestini è fuori abbonamento: posto unico 20 euro. Per Teatralità dell’Arte / Sori Arte: biglietto 10 euro, gratuito per gli abbonati. Informazioni e aggiornamenti su www.soriteatro.it e www.teatropubblicoligure.it.

SoriTeatro è sostenuto dal Comune di Sori e dalla Regione Liguria attraverso Teatro Pubblico Ligure che la organizza e la promuove, in collaborazione con la Pro Loco. La Compagnia di San Paolo con il bando Rincontriamoci sostiene il progetto Sori Teatro e attraverso il bando Performing Arts sostiene la Stagione 2020/2021 del Teatro Sociale di Camogli in parteneriato con il Teatro Pubblico Ligure.