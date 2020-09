Sesta Godano: la nostra attività a Marinasco

Dall’Associazione Sportiva Mangia Trekking riceviamo e pubblichiamo

L’alpinismo lento è un’attività che ritiene i manufatti e gli avvenimenti religiosi, siano anche una importante risorsa turistico-culturale per i territori. Così in questi giorni, seppur in apparente brutta ripresa del Covid – 19, l’associazione Mangia Trekking ha svolto un’attività nel territorio della Parrocchia di Marinasco per richiamare l’attenzione sullo stato di conservazione e sulla necessaria tutela della Pieve di Santo Stefano. Chiesa e Luogo quale monumento religioso, anche storico-culturale da preservare, ove tanti spezzini, un tempo, andavano a sposarsi, e che si collega alla vita di tante famiglie del territorio. Così, Mangia Trekking, con una iniziativa che ha fatto sosta alla piccola e ben conservata Chiesa , in località Sant’Anna, nella medesima parrocchia, lancia un richiamo all’attenzione ed alla cura del luogo. Infatti la Pieve di Marinasco risale al 950, e si affaccia sul golfo della Spezia come uno straordinario balcone. Risale al periodo tardo-romano, ed il suo nome, secondo alcune ricerche, risale al toponimo “Marna” conosciuto nella Gallia. Anticamente la circoscrizione di Marinasco superava ad occidente i confini del golfo, e raggiungeva le Cinque Terre comprendendo i territori di Riomaggiore e Manarola, giungendo fino a Portovenere. Anche il patrimonio artistico, conservato nella Pieve di Santo Stefano di Marinasco è rilevante. Come ad esempio le decorazioni barocche, gli importanti dipinti, il suo portale, e la fonte battesimale risalente alla seconda metà del 1400. Così, con spirito positivo, seppur in tempo di Coronavirus, l’associazione Mangia Trekking continua durante alcune sue iniziative, ad evidenziare queste ricchezze storico-monumentali, che oggi più che mai, devono essere tutelate, in quanto sono arte e memoria di un tempo, e rappresentano un patrimonio importante delle Comunità.