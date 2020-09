Regione: la guerra di Forza Italia per entrare in giunta

Forza Italia alle elezioni regionali ha ottenuto il 5,27 per cento e il coordinatore Carlo Bagnasco chiede un posto in giunta dove gli assessorati previsti sono 3 alla lista Toti, 3 alla Lega ed 1 a Fratelli d’Italia.

In realtà in Forza Italia gli scontenti sono molti. Claudio Muzio, imposto capolista a Genova, ha ottenuto 3.803 preferenze ed è l’unico a entrare in Consiglio. A Imperia Luigi Sappa, uomo di Claudio Scajola ha ottenuto 2.800 voti. Nel Tigullio Salvatore Alongi, nonostante la stretta marcatura di “Cambiamo” è stato premiato con 2.138 preferenze; alla Spezia il popolare Andrea Costa di voti ne ha avuto 2.102.

A spingere affinché un membro di Forza Italia diventi assessore, oltre Carlo Bagnasco sono Claudio Scajola e Andrea Costa; probabilmente un assessore esterno come Sappa che, come ex presidente della Provincia ad Imperia, ha una grande esperienza; o Salvatore Alongi, medico, che possiede esperienza nel settore.

La giunta regionale però prevede sette assessori e nessuno dei partiti (“Cambiamo”, “Lega”, “Fratelli d’Italia) è disposto a fare un passo indietro. Si tenta così di inventarsi i sottosegretari da distribuire nei vari assessorati; certamrente con una maggiore spesa pubblica e una sicura perdita di popolarità della giunta Toti.

Queste le percentuali ottenute dalla coalizione di Toti

Cambiamo: 22,61 (8 seggi)

Lega 17,14 (6 seggi)

Fratelli d’Italia: 10,87 (3 seggi)

Forza Italia: 5,27 (1 seggio)

Udc: 0,65 (0 seggi)

Si può aggiungere che Claudio Sacjola ha perso il derby a distanza col nipote Marco Scajola che ha ottenuto nell’Imperiese 7.786 preferenze (più dell’osannata Ilara Cavo) contro le 2.800 di Sappa.