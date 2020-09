Recco: furgone si trasforma in torcia tra le auto in via Marconi (1)

Un furgone telonato ha preso fuoco per cause al momento imprecisate in via Marconi davanti alla Pizzeria del Ponte, nel centro di Recco. Il comandante della Polizia urbana, Mirko Mussi ha tempestivamente chiamato il 112 e disposto il divieto di accesso alla zona per evitare che altri veicoli restassero coinvolti. All’arrivo dei Vigili del fuoco di Rapallo sono state messe in sicurezza le vetture che hanno subito gli effetti del rogo, mentre la polizia urbana ha annotato l’elenco dei danni subiti da terzi. Grazie alle misure messe in atto, non si sono registrati né ustionati, nè feriti o intossicati. Indagini sono in corso per stabilire il motivo per cui il veicolo ha preso fuoco.