Rapallo: parte la cura del verde pubblico nell’intera città

Iniziate le operazioni di decoro urbano tramite la manutenzione del verde pubblico. La manutenzione ordinaria e continuativa del verde interesserà l’intera Città, comprese le frazioni e riguarderà il verde “basso” ( aiuole, siepi, cespugli)

All’inizio lavori stamane in via Milite Ignoto presente il Sindaco Carlo Bagnasco, con gli addetti della nuova ditta affidataria “I love Garden” per visionare lo stato delle aiuole e il loro ripristino.

I sopralluoghi del Sindaco continueranno domani a Sant’Anna e nei giorni successivi in via Laggiaro.

Stanziati in contemporanea altri importanti interventi di rimozione delle ceppaie affidate alla ditta Avs e di manutenzione del verde “alto” (alberi e arbusti) affidati alla ditta Cademartori.

“L’insieme di tutti questi interventi renderà Rapallo più attrattiva e ordinata migliorandone l’aspetto e il decoro- dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco – Ringrazio il consigliere incaricato al verde pubblico Maurizio Malerba ed i funzionari dell’ufficio parchi e giardini per aver realizzato in simultanea le pratiche necessarie al restyling verde della Città:”