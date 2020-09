Rapallo: lungomare, spiaggia libera o molo per il transito?

Negli ultimi giorni a Rapallo è spuntato (come i funghi) un progetto per realizzare una grande spiaggia davanti alla scogliera tra le foci dei torrenti Boate e San Francesco. Anche nella speranza che coll’attivazione del depuratore l’acqua non solo sia balneabile, ma da bandiera blu.

Tutti sembrano contenti dell’idea anche perché si riequilibrerebbe la percentuale tra i metri di litorale dato in concessione e quelli liberi (e attrezzati). Il progetto sotterra definitivamente l’idea del conte Gianni Nava che negli anni Sessanta propose di banchinare la scogliera e farne un molo per gli yacht in transito.

La scelta tra le due soluzioni (spiaggia e banchina) che avrebbero un valore soltanto estivo, imporrebbe uno studio per capire alcune conseguenze:

Quanti posti di lavoro garantiscono le due ipotesi?

Quale indotto genererebbero ?

Quali i costi di manutenzione?

L’imbarcadero dei battelli trasferito in porto limiterebbe i clienti?

Che genere di turismo attirerebbe ciascuna delle due soluzioni?

Sull’ipotesi, piovuta non si sa da dove, non sembra esserci stata, al momento, nessuna discussione pubblica.