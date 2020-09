Rapallo: la domenica di San Michele sul Monte Orsena

Da Maria Carla Gentoso riceviamo e pubblichiamo

Ieri 27 settembre in cima al monte Orsena, nella alture rapalline si è tenuta la rituale festa di Caravaggio in occasione della festività di San Michele.

Sono tanti i “nonostante”, ossia le scuse che avrebbero potuto portare la gente a non venire a rinnovare una tradizione della parrocchia di Santa Maria del Campo, ma non è bastato il Covid-19 né tantomeno le previsioni di brutto tempo annunciate per la giornata di domenica a fermare le decine di pellegrini che hanno visitato il santuario.

Intorno alle ore 12:30, in cima al monte Orsena spunta Don Davide (parroco di Santa Maria e San Martino) e insieme a lui uno splendido sole che riscalda ancora di più gli animi stanchi ma felici dei parrocchiani e dei pellegrini che finalmente assistono alla Santa Messa.

Per far fronte all’emergenza coronavirus, i volontari per il santuario hanno messo a norma sia la chiesa, assegnando i posti a sedere dentro ben distanziati e mettendo gel disinfettante all’ingresso, sia il banco dove vendono distribuite le tipiche “focaccette” con l’obbligo della mascherina e con un telo di nylon tra i volontari e i pellegrini.

Insieme al piccolo servizio bar era anche in funzione il rifugio del monte Orsena dove durante l’anno è possibile pernottare.

Nonostante i distanziamenti e le precauzioni non è mancato l’entusiasmo e la gioia di tutti i presenti che, assaporando le focaccette e sorseggiando un bicchiere di vino o un caffé si sono goduti a pieno il grande e meraviglioso panorama nel quale si poteva scrutare da Sestri Levante a Genova lo spettacolo del paesaggio ligure.