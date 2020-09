Rapallo: il Comune a caccia di fondi europei

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Tracciare un trait d’union tra Comune di Rapallo, Anci Liguria e Regione Liguria per individuare la possibilità di beneficiare di finanziamenti

europei nell’ambito della Progettazione europea per il settennato 2021 – 2027.

Ecco l’obiettivo dell’incontro che la sala consiliare del Comune rapallese ha ospitato stamane. Presenti per l’amministrazione comunale il sindaco Carlo Bagnasco, il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, gli assessori Franco Parodi (Politiche e Finanziamenti comunitari) e Antonella Aonzo (Bilancio), il consigliere Alessandra Ferrara (che è anche membro dell’Ufficio di Presidenza di Anci Liguria e ha fatto da tramite per la realizzazione della riunione) e i dirigenti comunali. Per Anci Liguria ha preso parte all’incontro il direttore generale Pierluigi Vinai, accompagnato dai tecnici.

Il Comune di Rapallo è il primo in Liguria ad aver colto l’opportunità di un confronto con Anci Liguria per farsi affiancare ed avere supporto

nell’elaborazione di idee progettuali che rispondano ai criteri e agli indicatori stabiliti dall’UE e abbiano dunque possibilità di ottenere finanziamenti. I rappresentanti di Anci hanno spiegato che la Progettazione europea 2021-2017 sarà orientata in particolare su tre filoni tematici: Green Deal (ad esempio, progetti contro il cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale), Digitalizzazione e Inclusione sociale. In base a tali criteri, il mero restauro di un edificio pubblico difficilmente potrebbe ottenere

il finanziamento; le possibilità aumentano sensibilmente se il restauro conservativo è inserito in un progetto più ampio di inclusione sociale e fruibilità comprensoriale e all’avanguardia per quanto riguarda digitalizzazione ed efficientamento energetico.

Obiettivo del Comune di Rapallo, in collaborazione con Anci, è quindi quello di elaborare idee progettuali che possano modernizzare la città

traendo beneficio da un filone – quello dei finanziamenti per la Progettazione europea – che in Italia risulta ancora fortemente sottoutilizzato.