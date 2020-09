Rapallo: Consiglio comunale, integrazioni

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio comunale di Rapallo è convocato mercoledì 30 alle ore 20.

All’ordine del giorno

1 Approvazione nuovo regolamento servizio trasporto scolastico

2 Approvazione nuovo regolamento prescuola

3 Approvazione del “programma per l’affidamento” di incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2020

4 Acquisizione in proprietà comunale di parcheggio pubblico sito in via Betti di proprietà ferroviaria. Variazione di bilancio (applicazione avanzi di bilancio); provvedimenti.

5 Acquisizione in proprietà comunale compendio immobiliare di strada ai campi da tiro 3 di proprietà di Arte. Variazione di bilancio (applicazione avanzo di amministrazione; provvedimenti

6 Gestione servizio di tesoreria; provvedimenti

7 Ratifica di deliberazione di giunta comunale numero 174 ad oggetto “variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 prer applicazione avanzo di amministrazione, storno di fondi

8 Interpellanza del consigliere De Benedetti (Movimento 5 Stelle) relativa alla strada litoranea Rapallo-Santa Margherita Ligure, strettoia di San Michele

9 Interpellanza del consigliere De Benedetti (Movimento 5 Stelle) relativa all’impianto semaforico posto all’incrocio delle vie Colombo-Vespucci.

10 Approvazione piano tariffario Tari 2020 e riduzioni a seguito emergenza covid – 19.

11 Approvazione del regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (Imu)

12 Imposta Municipale Propria (Imu): approvazione aliquote 2020

13 Integrazione al programma biennale degli acquisti e servizi 2020/2021, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e contestuale aggiornamento del Dup 2020/2022