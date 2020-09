Rapallo: caccia e denuncia ai condomini non allacciati alla fogna

Già un paio di anni fa il concessionario di uno stabilimento balneare di Rapallo aveva ordinato uno studio ad una azienda privata per verificare l’origine del frequente inquinamento del mare alla foce del torrente Boate. Lo studio con prelievi ed esami dei campioni, avrebbe rilevato che diversi condomini non erano allacciati alla rete fognaria cittadina e scaricavano direttamente nel torrente Cereghetta, affluente del Boate.

Nella speranza che Iren verificasse e regolarizzasse eventuali anomalie, la pratica era finita in un cassetto anziché in Procura. Adesso si desidera creare una spiaggia davanti al lungomare; un eventuale divieto di balneazione non solo sarebbe inopportuno, ma vanificherebbe tutto lo sforzo per creare la spiaggia.

Così il sindaco Carlo Bagnasco sta valutando di ricorrere allo studio di una ditta privata e ad un pool di avvocati per verificare il reale stato della situazione e chiedere eventualmente i danni.