Una ragazza, Ginevra Blengino di 28 anni, è morta la scorsa notte sulla soprelevata a Genova. La centaura, per cause imprecisate, ha perso il controllo del mezzo ed è finita al suolo. Un impatto che le ha provocato lesioni mortali. Sul posto il 118, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Il mezzo è stato sequestrato prer verificare l’incidente non sia stato un guarso meccanico.