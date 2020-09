Leivi: preparazione alla festa di San Francesco

Dalle suore Clarisse riceviamo e pubblichiamo

Carissimi, nell’avvicinarsi della festa di san Francesco, che ci trova sempre uniti nella preghiera e nella lode, vi alleghiamo le indicazioni per il triduo e la veglia della sua nascita al Cielo, il prossimo 3 ottobre alle ore 20.45. In comunione col nostro Papa, che proprio in questo tempo ha indetto il “Giubileo della terra”, celebrato in comunione coi nostri fratelli cristiani delle varie Chiese e tradizioni, rinnoveremo la nostra disponibilità a sentirci tutti responsabili del dono del creato, maturando nuovi stili di vita, in vista di un mondo “più sano e più equo”, che ridia speranza e dignità ai nostri fratelli più poveri. È tempo, come ci dice il Papa, di ascoltare “i gemiti della terra e quelli di tutti gli abbandonati del mondo: è un lamento che reclama da noi un’altra rotta….” Provocati da ciò che sta accadendo, vi aspettiamo con gioia, per portare al Padre il nostro desiderio che il mondo torni ad essere così come Lui l’ha sognato e creato.

Per tutti la nostra preghiera e a ciascuno il nostro abbraccio fraterno. Le vostre sorelle Clarisse.

Sabato 3 ottobre alle ore 20,45 celebtazione della nascita al cielo di San Francesco.

Domenica 4 ottobre S. Messa alle ore 8,30